Дипломатія може стримати Росію, якщо ґрунтуватиметься не лише на словах – Кулеба

Дипломатія може утримати Росію від масштабного вторгнення в Україну, якщо вона ґрунтуватиметься на діях, а не словах.

Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

«Я впевнений, що дипломатія найвищого рівня може запобігти новій хвилі російській агресії проти України, лише якщо вона ґрунтуватиметься не тільки на словах, але й на діях, діях, наслідки яких Росія зрозуміє і візьме до уваги, до своїх розрахунків», - сказав він.

Кулеба підкреслив, що якщо дипломатія обмежить себе лише словами, вона зазнає поразки, і президент Росії Володимир Путін розуміє це і перевіряє Захід, наскільки далеко він може зайти у втручанні Росії.

Міністр також закликав США та інших партнерів допомагати боротися в цій війні, підсилювати наш потенціал та постачати захисну зброю та технології.

«Я впевнений в українській армії й українському суспільстві. Ми знаємо, як боротися в цій війні. Наші солдати воювали 7 років поспіль», - наголосив глава МЗС.

9 грудня Кулеба поінформував, що Україна співпрацює із союзниками для запобігання нападу РФ у рамках тристороннього підходу: політичні повідомлення, санкції та тісніша військова співпраця з партнерами.