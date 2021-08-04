Директор НАБУ: Справа Чауса стала політичною, складно буде довіряти його показанням

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник стверджує, що рядова справа про хабарі екссудді Миколи Чауса перетворилася на політичну і тепер складно буде довіряти його показанням слідству або в суді.

Про це Ситник сказав в інтерв'ю ZN.UA, повідомляє Укрінформ.

«По-перше, рядова справа (про хабарі - ред.) стала політичною. По-друге, внаслідок цього дійсно буде складно мати довіру до її свідчень. Де б він їх не давав - в НАБУ, СБУ або в суді. Тим більше без підтвердження доказами», - зазначив директор НАБУ.

За його словами, у відомстві був законний шлях розслідувати обидві справи - і про хабарі, і про зникнення. Так, зазначив він, у першому випадку - розслідування встановило факт злочинної діяльності екссудді, у другому, «на мою думку, є досить серйозні напрацювання, які могли б отримати своє остаточне підтвердження після свідчень екссудді».

При цьому Ситник передбачає, що тепер і справедливе покарання у першій справі про хабар - під загрозою. «Екссудді дали можливість спекулювати тим, що це - нібито політичне переслідування», - сказав він.

Директор НАБУ вважає, що скандальне повернення екссуддs в Україну - «абсолютна дурість».

«Повторюся, нас відділяло три - максимум чотири тижні до рішення суду про його екстрадицію. Він повернувся б в країну на законних підставах і без будь-яких шансів на політичне забарвлення своєї справи», - підкреслив Ситник.