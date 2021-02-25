Для остаточного завершення децентралізації маємо вирішити кілька важливих завдань

Для завершення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади, а також ухвалити законодавство про місцеві референдуми та стосовно самоврядування у міських громадах. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Глава держави наголосив, що децентралізація нарешті не імітується, а реально втілюється у життя. Він зазначив, що рівень життя, безпеки, здоров'я, освіти, комфорту й добробуту українців залежить від рівня взаємодії між органами влади.

"Ми зробили все, щоб створити спроможні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого сьогодення і нашого з вами майбутнього", - сказав Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що вже запроваджено нову систему районів, впорядковано розподіл повноважень між районами та громадами - громади отримали кошти, повноваження та ресурси, зокрема земельні. Водночас центральна влада продовжує масштабну програму "Велике будівництво", щоб створити в кожній області України сучасну інфраструктуру - дорожню, освітню, медичну, спортивну, культурну, туристичну тощо.

"Наш рух продовжується, бо остаточно децентралізацію ще не завершено, і цьогоріч ми маємо вирішити декілька дуже важливих, пріоритетних завдань. Перше - ухвалити зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій", - розповів Глава держави.

За його словами, ці зміни спрямовані на те, щоб низку питань на місцях вирішували не чиновники зі столиці, а безпосередньо ті люди, які живуть в тому чи іншому регіоні.

"Разом з тим ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність - міцною та беззаперечною. Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції та законів України на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави", - додав Володимир Зеленський.

Президент закликав депутатів Верховної Ради ухвалити зміни до Конституції стосовно децентралізації.

"Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, нашими українськими науковцями та експертами протягом року. Час переходити від обговорень до справжніх дій", - сказав він і звернувся до голови Ради з питань правової реформи та профільного комітету парламенту з проханням взяти на себе координацію цього процесу.

Другим важливим завданням Глава держави назвав розробку та ухвалення нормативних актів, які врахують специфіку самоврядування у міських громадах і дадуть містам імпульс та можливості для розвитку.

"Третє завдання - розробити й ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громади на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу управління на місцевому рівні: громади - вирішують, люди - впливають, і разом з державою - контролюють", - наголосив Президент.

За матеріалами Офіс президента України, Київська ОДА