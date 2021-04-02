Для США стало очевидним, що з Росією не можна домовлятися - Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на тлі агресії Росії для США стало очевидним те, що з РФ не можна домовлятися. Про це він сказав в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

"І Горбачов, і Єльцин породили ілюзію, що Росія чи СРСР хоче реформуватися в напрямку демократії, свободи, прав людини. Захід сприймав це як реалії. Я пам'ятаю виступ Буша у Верховній Раді, виступ Тетчер у Верховній Раді, мої переговори з багатьма лідерами Заходу. Всі вони в кінці будь-якої розмови запитували: "...Як ви гадаєте, як на це подивиться Москва?" І лише останній місяць і для США, і для Заходу стало очевидним, що з Росією не можна домовлятися. Як сказав Солженіцин, в Росії немає друзів - у неї або вороги, або холуї", - вважає Кравчук.

Голова української делегації наголосив, що ні Росія, ні бойовики не готові припинити вогонь і не готові до миру на Донбасі, оскільки він не потрібен Москві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який теж був присутній у студії, наголосив, що Україна прагне до мирного врегулювання:

"Завданням [дезінформаційної кампанії РФ] є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, жодних подібних намірів Україна не має. І Україна прагне до мирного врегулювання".

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення 2 квітня наголосив, що Україна обрала дипломатичний шлях для реінтеграції тимчасово окупованих територій і повернення українців.

2 квітня відбулися телефонні переговори Володимира Зеленського і Джо Байдена. Американський президент, зокрема, запевнив, що США не залишать Україну перед обличчям російської агресії. За матеріалами nv.ua