Дмитро Кулеба обговорив із Домініком Раабом військову та дезінформаційну ескалацію з боку Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом.

Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та російської пропаганди.

"Російська пропаганда не полишає спроб нав'язати хибну думку про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - зауважив Дмитро Кулеба.

Домінік Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

Сторони обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великої Британії на тлі загострення Росією безпекової ситуації. За матеріалами Урядовий портал.