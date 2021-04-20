Дмитро Разумков: "Ми високо цінуємо сталу підтримку Грузії у боротьбі за територіальну цілісність"

Україна високо цінує сталу підтримку Грузії у боротьбі за територіальну цілісність.

Про це сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час телефонної розмови з Головою парламенту Грузії Арчілом Талаквадзе.

Дмитро Разумков зазначив, що підтримка партнерів, зокрема, на міжнародних майданчиках, та санкційна політика щодо агресора допомагають Україні обстоювати територіальну цілісність.

Голова українського парламенту згадав події 8 серпня 2008 року, коли розпочалася війна в Грузії. "Ми знаємо, на що може піти Російська Федерація. Ми бачили ситуацію в Криму та на Донбасі", - наголосив Дмитро Разумков.

Він подякував Грузії за підтримку України впродовж років, особливо в умовах ескалації, яка нині спостерігається на сході нашої держави.

"Ви знаєте, що таке окуповані території, враховуючи ситуацію в Абхазії та Південній Осетії. Дякую за підтримку, яку ми відчуваємо з боку Грузії. Разом з такими партнерами ми можемо обстояти незалежність", - зазначив глава українського парламенту. За матеріалами golos.com.ua