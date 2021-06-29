До 261 тисячі. Рада проголосувала за законопроєкт щодо збільшення чисельності ЗСУ

Верховна Рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Документ підтримали 320 депутатів.

25 травня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради два законопроєкти про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил України.

У законопроєкт сказано, що метою національного супротиву є підвищення рівня стійкості та обороноздатності держави, надання обороні України всеосяжного характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного опору.

На сьогодні чисельність ЗСУ складає 250 тисяч осіб, зокрема 204 тисячі військових. За матеріалами nv.ua