До Дня незалежності в Україні запровадять нову премію

В Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний вклад у розвиток України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час форуму "Україна 30", який транслювався на Youtube.

"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова держана нагорода і нова традиція", - сказав він.

Нагадаємо, на реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян. За матеріалами РБК-Україна.