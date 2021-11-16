До нардепа Іллі Киви прийшли з обшуком

До народного депутата від партії "Опозиційний блок - За життя" Іллі Киви вранці прийшли з обшуком.

Про це у Facebook повідомив нардеп Вадим Рабінович, опублікувавши фото з місця подій.

"До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6-й ранку прибули проводити обшук! Йде зачистка всіх неугодних", - написав він

Раніше щодо Іллі Киви було відкрито кримінальне провадження через стрілянину з автомата.

Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці посеред парку. Кива пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

Також Кива привітав із днем народження президента Росії Володимира Путіна. За матеріалами Сорвр і діло