До Ради зараз пройшли б п'ять партій

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то до парламенту пройшли б 5 партій.

Як передає Укрінформ, такими є результати опитування, яке публікує SOCIS.

Так, якби вибори до парламенту проводили найближчої неділі, то п'ять партій - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь", подолали б п'ятивідсотковий бар'єр.

Зокрема, 24,8% українців підтримали б партію "Слуга народу", "Європейську солідарність" - 18,1%, "Опозиційну платформу - За життя" - 13,3%, "Батьківщину" - 10,8%. Партію "Сила і честь" підтримали б 8,3% опитаних.

Опитування проведено 25 - 30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області.

Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% - для показників близьких до 10% та +/-1.1% - для показників, близьких до 5%.