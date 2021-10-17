До Венеціанської комісії надішлють законопроєкт про олігархів, підписаний президентом - Зеленський

До Венеціанської комісії надішлють законопроєкт про олігархів, який пройшов друге читання в парламенті і який підписав президент. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю каналу ICTV, фрагменти якого канал показав 17 жовтня.

"По-перше, з керівником Венеціанської комісії паном [Джанні] Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був досить здивованим, що йому надіслали на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Ба більше, за нього не проголосували і він не пройшов друге читання, його не підписав президент України", - зазначив він.

За словами Зеленського, Букіккіо хоче побачити закон в остаточному вигляді. І лише тоді Україна матиме висновки комісії щодо закону.

"Я розумію, що колишній спікер [Верховної Ради Дмитро Разумков] дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати у Верховній Раді не голосували за друге читання. Це був політичний крок, я вважаю, що дріб'язковий і помилковий. Тому я й зателефонував пану Букіккіо, я йому сказав: "Я вам обіцяю, ми надішлемо законопроєкт, який підпише президент України, щоб його розглянула Венеціанська комісія", - розповів Зеленський.

Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. Голосування проводили за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові правки в залі.

Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, говорив нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства тодішнього спікера Ради Дмитра Разумкова постановляла, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки й оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку в законі.

Новий голова парламенту Стефанчук назвав два варіанти розв'язання можливої правової колізії в законі про олігархів.

На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів і повернути документ у Раду зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити в нього зміни. Він підкреслив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.

2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом щодо законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) прийняла до розгляду звернення Разумкова з проханням оцінити законопроєкт про олігархів.

У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.

4 жовтня Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів. За матеріалами "Гордон".