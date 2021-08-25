До законопроєкту про реформу СБУ подали 2568 поправок

Народні депутати до другого читання законопроєкту про реформу СБУ подали 2568 поправок.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порівняльної таблиці до законопроєкту, яка оприлюднена 25 серпня на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, до законопроєкту №3196-д “Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України” внесено 2568 поправок.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт №3196-д “Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України”.

Верховна Рада 28 січня ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Законопроєктом пропонується ліквідувати спецпідрозділи СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

При цьому СБУ пропонується надати можливість блокувати участь окремих партій у виборах. Передбачається, що за поданням служби про здійснення партією сепаратистської діяльності ЦВК має відмовити політичній партії у реєстрації. Таке подання може бути внесено Службою безпеки України не пізніше ніж за 45 діб до дня проведення чергових/позачергових виборів.

Подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.

Проєктом також пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності Служби, у зв’язку з чим запропоновано із Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проєкті також запропоновано, зокрема, багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про державну таємницю», «Про телебачення і радіомовлення» та до Виборчого кодексу України.

Крім цього, передбачено поступове скорочення штатної чисельності працівників СБУ. До 2023 року у спецслужбі має залишитися 17 тисяч штатних посад.

Реформа СБУ має багаторічну історію. Вона почалася ще за часів президентства Ющенка. У 2008-2009 роках РНБО ухвалила рішення «Про Концепцію реформування Служби безпеки України» та «Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України». Було навіть зареєстровано законопроєкт, який знято з розгляду. У 2015 році було оголошено про нову реформу. На ній наполягали міжнародні партнери. Однією з головних умов була ліквідація спецпідрозділів, які опікуються економічними злочинами.