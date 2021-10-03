Документи Pandora Papers частково підтвердили отримання фірмами Зеленського $40 млн від Коломойського - ЗМІ (відео)

Документи Pandora Papers - нового витікання з 14 фірм, які реєстрували й обслуговували офшорні компанії - частково підтвердили схему перерахування коштів від структур бізнесмена Ігоря Коломойського на офшорні фірми президента України Володимира Зеленського та його соратників. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Понад 600 журналістів з усього світу рік досліджували 11,9 млн офшорних документів, які стали публічними після нового масштабного витікання. Цей проєкт назвали Pandora Papers.

Від України документи досліджували журналісти проєкту "Слідство.Інфо". Журналісти знайшли підтвердження схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди із 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов'язаних із Коломойським. Це відбувалося тоді, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Отримані журналістами документи підтверджують, що 2012 року "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці мережі була досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно з документами витікання, Maltex порівну поділили між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефір та сценариста й режисера продуктів студії "Квартал 95" Андрія Яковлєва.

Номінальним власником центру мережі була інша компанія, Davegra Limited. Тоді її власником був нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану трастову декларацію - документ, який фіксує відносини між номінальним і реальним власником компанії.

Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального - Зеленського та його партнерів.

Як з'ясували журналісти з документів Pandora Papers, $40 млн формально було сплачено як внесок до статутного капіталу.

"Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів із "Приватбанку" - співвласником цього банку раніше був Коломойський", - зазначають журналісти.

Окрім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", перерахування грошей відбувалося через кіпрську філію "Приватбанку" - ту саму, через яку бізнесмен міг відмивати мільйони. Нові документи свідчать, що принаймні одна з компаній лідерів "Кварталу 95" мала рахунок у цьому банку.

"Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей", - роблять висновок журналісти.

"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії, утім на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір.

На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям [питання], які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо - захистити свої інтереси".

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу.

Відео: slidstvo info / YouTube

Оприлюднення розслідування "Слідства.Інфо" супроводжували скандалом. Удень 3 жовтня головна редакторка проєкту Ганна Бабинець повідомила про зрив прем'єрного показу фільму-розслідування "Офшор 95". За словами Бабинець, за кілька годин до прем'єри директор Малої опери, де планували показати фільм, Олексій Прасол зателефонував їй і сказав, що показу не буде.

Однак увечері того самого дня журналісти проєкту повідомили, що керівництво столичної Малої опери передумало й дозволило показ. Прем'єра відбулася о 19.00.

За матеріалами "Гордон".