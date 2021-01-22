"Досить розділень": Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Президент Володимир Зеленський закликав українців назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: аби стати сильними, потрібно бути єдиними.

По це він зазначив у вітанні до Дня Соборності, повідомляє Укрінформ.

"Маємо назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними. Щоб стати єдиними - потрібно бути сильними. Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність - це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу - про єднання - фундаментальна мрія. Але її не можна досягти один раз і назавжди. Це постійна робота. Це щоденний рух", - підкреслив Президент.

За його словами, мрія про єднання - це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим. Він наголосив, що це - завдання вчити себе розрізняти власні емоції і штучно накручені політиками, поважати відмінності й інтереси інших у суспільстві та поступатися особистими амбіціями, коли це потрібно для спільного результату.

Зеленський нагадав цитату з Універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР, проголошеного 102 роки тому: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України...".

Глава держави переконаний, що ці слова викликають широкий спектр емоцій, а саме - радість від великого об'єднання передусім не просто земель чи територій, а об'єднання українців, та гордість за наших предків, які здійснили Акт Злуки, а разом з ним - віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну.

Водночас Президент вважає, що слова з Універсалу викликають і жаль через те, що державним діячам не вистачило тоді мудрості й порозуміння, щоб зберегти самостійну Україну, та біль, адже сто років потому Крим і частина Донбасу одірвані від єдиної України.

Однак він додав, що Універсал також дає впевненість, що у майбутньому ми зможемо все подолати і разом станемо творцями нового акта злуки.

Водночас Зеленський зазначив, що цьогоріч ми зустрічаємо День Соборності з почуттям глибокого суму й жалоби за нашими співгромадянами, загиблими під час пожежі у Харкові.

У цьому зв'язку він наголосив, що, на жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки.

"Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча. Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі. І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас. З Днем Соборності, великий та сильний народе", - зазначив Президент.

Як відомо, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. За матеріалами Укрінформ.