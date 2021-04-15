Довибори у Раду: перемогу зарахували Вірастюку

Василь Вірастюк знову отримує поздоровлення. На довиборах у Раду в окрузі No. 87 на Прикарпатті ще раз перерахували голоси, проведи усі судові засідання і окружна виборча комісія прийняла уточнений протокол про підсумки голосування на довиборах.

Вірастюк перемагає, повідомила пресслужба партії "Слуга народу". Представник СН отримав 15 тис. 536 голосів виборців. Це на 422 голоси більше, ніж у найближчого конкурента - Олександра Шевченка ("За майбутнє"). Інші два кандидатиз таким прізвищем та ім'ям разом отримали 533 голоси.

Окружком увечері 14 квітня провів засідання, на якому розглянув питання уточнення протоколу про підсумки голосування на семи дільницях. На цих ДВК з 2 квітня розпочалися судові процеси щодо суперечок про розбіжність зарахованих голосів та бюлетенів.

До протоколу про підсумки голосування з приміткою "Уточнений" включили п'ять дільниць у населених пунктах Манява, Парище, Микуличин, Монастирчани, Микуличин за результатом повторного підрахунку голосів.

З 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. Під час досудового розслідування було проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків.

До цього суд також визнав безпідставним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині. Наявність дрібного механічного пошкодження пачки з невикористаними бюлетенями, відсутність зазначення виду виборів та номеру округу на пакетах не є свідченням "розпечатування документації".

У більшості випадків суд першої інстанції визнав дії ОВК правомірними, а позивачу Шевченку, повністю відмовили у задоволенні позовів. Представники Шевченка оскаржували ці рішення.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори до Верховної Ради в окрузі No. 87 на Івано-Франківщині відбулися з порушеннями, вважає ГО "Опора". Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі. За матеріалами racurs.ua