ДПСУ розслідує виїзд Саакашвілі з України. Відсторонено ряд прикордонників

Держприкордонслужба розслідує, як третій президент Грузії й глава Виконкому реформ Міхеїл Саакашвілі покинув Україну. На час розслідування відсторонено деякі прикордонники, повідомив LIGA.net спікер ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, ДПСУ проводить службову перевірку через ситуацію з Саакашвілі: розслідуються обставини і факт перетину кордону України.

"Детально перевіряється вся інформація, яким чином він виїхав за межі України", - додав Демченко.

Він також сказав, що на час розслідування відсторонено ряд службовців Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Судили Саакашвілі на тлі закликів експрезидента "розвалити" чинне на той момент уряд Іванішвілі. У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.

1 жовтня 2021-го Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії й зняв відео нібито з Батумі У МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав держкордон Грузії і взагалі не залишав територію України.

Але пізніше в той же день Саакашвілі затримали в Тбілісі. Він оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на всіх рівнях буде підіймати питання про повернення Саакашвілі.