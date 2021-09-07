ДТП з Трухіним: Разумков здивований мовчанням депутата

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здивований поведінкою народного депутата Олександра Трухіна (фракція партії "Слуга народу"), який досі не надав жодних коментарів щодо ДТП, яка сталася 23 серпня.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами спікера, після аварії він не бачив Трухіна.

"Для мене дивна така поведінка. Сьогодні засобів донесення інформації більш ніж достатньо, і найбільш правильним варіантом подій (було б) — це вийти і сказати, яка ситуація. Це б зняло багато питань для нього в першу чергу. Сьогодні це вже велике питання, яке негативно впливає в тому числі і на парламент, на всіх”, - наголосив Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія закликав робити висновки щодо імовірної участі народного депутата від "СН" Олександра Трухіна у ДТП після проведення розслідування.

"Нам відомо те, що ми читаємо в новинах. Що стосується його імовірної участі. Є свідки, які кажуть, що він був, інші кажуть, що не був, враховуючи такі свідчення, справа була передана з МВС (Міністерство внутрішніх справ – ред.) до ДБР (Державного бюро розслідувань – ред.). ДБР зараз шукає усіх свідків. Вони запросили камери, відеореєстратори, аналізи ДНК. Коли будуть усі експертизи, тоді ми разом зможемо побачити, що трапилося. Зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята, як спроба захищати пана Трухіна чи спроба навпаки нападати, чи чинити якийсь тиск на слідство. Ми принципово не хочемо впливати на слідчий процес. Нехай це буде повністю об‘єктивне розслідування. Нехай роблять усі експертизи, потім ми з вами як громадське суспільство будемо визначатися, що трапилося. Така позиція, мені здається, є більш зваженою", – заявив він під час брифінгу в понеділок.

Окрім цього, Арахамія повідомив, що Трухін не коментує ситуацію, оскільки має справи, "пов’язані з родиною".

Народний депутат від фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Олександр Трухін 23 серпня, начебто спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

За кілька днів після ДТП деякі ЗМІ почали видаляти опубліковану про це інформацію. Здебільшого вони аргументували свої дії комерційними пропозиціями від невідомих осіб.

31 серпня процесуальний керівник у справі щодо ДТП за імовірної участі Трухіна доручив подальше розслідування цієї події слідчим Державного бюро розслідувань.

За матеріалами Укрінформ.