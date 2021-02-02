Дубинський прокоментував своє виключення із фракції "Слуги народу"

Народний депутат Олександр Дубинський, якого 1 лютого на засіданні фракції виключили зі "Слуги народу" 198 голосами з 236, прокоментував рішення колег. Парламентарій опублікував коментар у своєму Facebook, пише "Страна".

Він назвав це голосування чистим фарсом, позаяк воно було таємним від самого Дубинського і виборців, порушило "всі мислимі й немислимі процедури і демократичні норми".

"На жаль, події останніх трьох тижнів яскраво і виразно продемонстрували справжнє обличчя акторів на політичній сцені України. І в президентському офісі, і в нас у парламенті. Перейдено всі можливі червоні лінії", - написав нардеп.

Він передрік, що за сьогоднішнє рішення політикам доведеться відповідати.

"Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни. Ще раз для всіх повторюю - це не моє персональне питання. Це питання суб'єктності нашої країни та її влади, обраної українським народом. Влади, яку ви усвідомлено робите суб'єктом шантажу і управління аферистів і тих, хто за ними стоїть", - вважає Дубинський.

Наприкінці він закликав колег не виходити із фракції на знак його підтримки.

"Я особисто прошу всіх у фракції, хто підтримує мене, не виходити з цієї фракції на знак протесту, залишитися в ній і до останнього намагатися захистити президента від шляху в прірву, куди веде його неохайне оточення.

Тому що разом із президентом в цю прірву йде і наша країна", - резюмував нардеп.

У бесіді з журналістами після засідання фракції Дубинський також сказав, що після того, як у Верховній Раді офіційно оголосять про його виключення із фракції (а це, швидше за все, відбудеться у вівторок), він буде позафракційним народним депутатом.За матеріалами 112.ua