Дубинського зняли з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу"

Рішення про звільнення скандально відомого нардепа Олександра Дубинського з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу" прийнято на парконференціі.

Про це йдеться у заяві Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу"

"Члени організації визнали, що у створеній Національної ради громад не може входити Олександр Дубинський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу"", - йдеться у заяві.

Таким чином, Дубинського звільнили з посади керівника обласної партійної організації "Слуги народу".

Новим главою партійної організації СН у Київській області обрано нардепа Андрій Мотовіловець.

Зараз партконференція "слуг" Київщини розглядає питання про виключення Олександра Дубинського з членів партії за "дії, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов'язків".

Раніше стало відомо, що "Слуг народу" Київщини обурило обрання Дубинського на нову керівну посаду у партії, зокрема, до Національної ради громад СН, і вони зажадали розгляду цього питання на парткоференціі.