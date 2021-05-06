"Дуже важливо, щоб Україна грала у свою гру": Клімкін назвав три висновки щодо візиту Блінкена

Ексочільник МЗС Павло Клімкін назвав три головні висновки візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну

Про це він заявив в ефірі програми "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.

Клімкін назвав три "бетонних" висновки з візиту Блінкена в Україну.

"Висновки з цього візиту. Перше - це вияв солідарності. І те, що Блінкен казав, ця солідарність не тільки солідарність США. Тут якраз то випадок, коли солідарність багато важить. Це головний результат цього візиту", - заявив він.

Другим моментом він би хотів побачити символічні речі у сфері безпеки.

"Ми прекрасно знаємо, що нам потрібно. Це військова допомога, постачання зброї, рух до безпекової угоди, розміщення американських підрозділів чи підрозділів наших союзників на нашій території або елементах інфраструктури. Зараз США грають з Путіним в таку гру на кшталт батога і пряника. І тут би було важливо, щоб ми отримали хоча б декілька важливих, символічних результатів під час цього візиту. Було б дуже важливо, щоб ми грали у свою гру. Це критично насправді. А тут я бачу, що ми стаємо більш відомими і насправді нас відсувають на не такий, щоб другорядний, але тим не менше план, до зустрічі Байден-Путін. Це може бути тактично, але б я дуже не хотів, щоб це перейшло на стратегічний рівень", - наголосив Клімкін.

Своєю чергою, третій момент, на його думку, абсолютно критичний.

"Стосовно перетворень в Україні. Байден багато каже про корупцію, але Блінкен, зверніть увагу, був зовсім не дипломатичним, а Володимир Зеленський був навпаки дипломатичним, коли казав про це. Вони, так би мовити поміняли ролями. І Блінкен дуже чітко сказав, що боротьба з корупцією це така сама задача і поставив її на одну дошку з боротьбою проти російської агресії", - зауважив ексочільник МЗС.

Він зазначив, що Блінкен також назвав три реформи, без яких українські партнери не вважають, що Україна рухається вперед.

"І це насправді досить просто. Боротьба з корупцією, деолігархізація і судова реформа", - додав Клмікін.

Нагадаємо, 6 травня Блінкен зустрівся із Зеленським: обговорили загрозу від РФ, боротьбу з корупцією та реформи в Україні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що передасть запрошення відвідати Україну від президента Володимира Зеленського американському колезі Джо Байдену.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента Володимира Зеленського американська сторона підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. За матеріалами Еспресо TV.