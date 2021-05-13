DW: Єрмак закликав G7 посприяти проведенню саміту "нормандської четвірки"

Україна очікує від країн Великої сімки (G7), що ті звернуться до Росії з закликом щодо проведення наступного саміту "нормандської четвірки". Про такі сподівання Києва розповів у четвер, 13 травня, керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу.

"Ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", - сказав Єрмак, якого цитує пресслужба ОП.

На зустрічі з дипломатами Єрмак також розповів, що українська сторона проводить низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання на Донбасі. За словами Єрмака, він "надіслав листа до всіх колег" у "нормандському форматі" з пропозицією "терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн".

Так само Єрмак переконаний, що активізації роботи "нормандського формату" допомогло б залучення експертів з політичних, військових і юридичних питань. В ОП вважають, що такі експерти могли б займатися питаннями, які сьогодні насамперед є частиною імплементації мінських домовленостей. Ще одним аспектом, на думку Єрмака, є наполягання Україною на розблокуванні Росією виконання рішень паризького саміту "нормандської четвірки", що відбувся в грудні 2019 року. Єрмак просить допомоги з підготовкою закону про корпоративне управління

Іншим питанням, яке обговорювалося під час зустрічі з послами найрозвиненіших демократій та ЄС, стали реформи в Україні. Єрмак, зокрема, поінформував дипломатів про реалізацію реформи корпоративного управління держкомпаніями. Як повідомляє сайт ОП, Єрмак "запросив послів та їхні країни долучитися до підготовки проєкту закону про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава, що забезпечить імплементацію в законодавство України сучасних міжнародних стандартів".

Крім Єрмака, в зустрічі з дипломатами G7 та ЄС українську сторону представляли віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук та всі члени делегації, заступник керівника ОП Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника ОП Тимофій Милованов.

Нагадаємо, у квітні цього року Велика сімка і ЄС закликали Росію припинити провокації поблизу українського кордону. Також вони наголошували не необхідності не допустити політичного втручання в управління держпідприємствами. За матеріалами dw.com