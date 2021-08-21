Джапарова: Кримська платформа - сіль на рану Росії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала включення її до так званого санкційного списку РФ "політичним апгрейдом", а Кримську платформу - "сіллю на рану" Росії.

Про це урядовець написала у Фейсбуці, коментуючи запровадження так званих "санкцій" РФ щодо неї та ще понад 70 українців, передає Укрінформ.

"Всі роки політичної діяльності ефективність своєї роботи в кримському напрямі я вимірювала через реагування в ЗМІ РФ:)

Мій персональний політичний апгрейд.

Таки Кримська платформа - сіль на рану!", - заявила Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, Росія додала до списку осіб, які перебувають під санкціями, ще понад 70 українців. У список, зокрема, потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських осіб, щодо яких уряд Російської Федерації запровадив так звані спеціальні економічні заходи. За матеріалами Укрінформ.