Джапарова: Кримська платформа - сіль на рану Росії

2021-08-21 19:23

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала включення її до так званого санкційного списку РФ "політичним апгрейдом", а Кримську платформу - "сіллю на рану" Росії.

Про це урядовець написала у Фейсбуці, коментуючи запровадження так званих "санкцій" РФ щодо неї та ще понад 70 українців, передає Укрінформ.

"Всі роки політичної діяльності ефективність своєї роботи в кримському напрямі я вимірювала через реагування в ЗМІ РФ:)

Мій персональний політичний апгрейд.

Таки Кримська платформа - сіль на рану!", - заявила Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, Росія додала до списку осіб, які перебувають під санкціями, ще понад 70 українців. У список, зокрема, потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських осіб, щодо яких уряд Російської Федерації запровадив так звані спеціальні економічні заходи. За матеріалами Укрінформ.

Также в рубрике