Джапарова назвала умову для участі Росії у Кримській платформі

Україна наразі не бачить доцільності у запрошенні Росії до участі у Кримській платформі, однак готова буде зробити це, якщо РФ продемонструє конструктивний підхід і готовність разом зі світовою спільнотою сідати за стіл переговорів і опрацьовувати формат деокупації Криму.

Про це у коментарі Укрінформу заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що українська сторона раніше вважала за необхідне запросити Російську Федерацію до участі у Кримській платформі з однієї причини: вона має приїхати та відповісти на ряд запитань, які в України накопичилися за вісім років як до країни-окупанта.

За словами Джапарової, попервах РФ категорично не заперечувала ініціативу Кримської платформи, але наразі риторика і тональність Кремля різко змінилися.

У цьому контексті перша заступниця міністра нагадала, що кілька місяців тому офіційні представники РФ на різних міжнародних майданчиках заявили, що Кримська платформа є загрозою територіальній цілісності й безпеці Російської Федерації й що вони саме у цьому контексті ставитимуться до тих країн, які приєднаються до цієї ініціативи, яку вони називають "провокативною".

"Тобто наша початкова логіка (щодо запрошення Росії до участі у Кримській платформі - ред.) розбилася об висловлювання й офіційних, і неофіційних представників Російської Федерації, тому зараз ми не бачимо у цьому доцільності. Однак ще є два місяці, будемо дивитися. Якщо Російська Федерація продемонструє конструктивний підхід і готовність брати на себе відповідальність за весь спектр наслідків окупації й разом зі світовою спільнотою сідати й опрацьовувати формат деокупації й відновлення статус-кво до 2014 року, а фактично повернення в річище міжнародного права і порядку, - most welcome! Ми будемо дуже раді бачити Російську Федерацію на найвищому рівні на Кримській платформі", - сказала Джапарова.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла, що Україна планує запросити Російську Федерацію до заходів міжнародної Кримської платформи щодо питань деокупації півострова, проте є сумнів, що Москва прийме це запрошення.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні. За матеріалами Укрінформ.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня у Києві.