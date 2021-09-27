Джелялов розповів про "іспити" ув'язнення, подякував Зеленському та Ердогану

Одним із "головних іспитів" ув'язнення є брехливі обвинувачення та докази, найбільша цінність - це підтримка та допомога ззовні. Особливо надихає вірити та діяти, коли долею політичних бранців опікуються на найвищому рівні держав.

Як повідомляє Укрінформ, про це перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов написав у листах, які опублікував у Фейсбуці адвокат Микола Полозов.

"Одним із головних іспитів для людини, яка стала жертвою несправедливих, жорстоких та абсолютно безпідставних переслідувань з боку окупаційної влади Росії в Криму, є необхідність бачити, чути, читати ті брехливі обвинувачення, докази, показання таємних свідків під час слідчих дій. Це велике психологічне навантаження на людину, яке викликає в середині бурю емоцій", - написав Джелялов.

У листі вказано, що саме в такий час "вкрай потрібно відчути підтримку людей, які, як і ти, розуміють всю химерність ситуації і намагаються допомогти".

Джелялов подякував Президенту України за виступ на засіданні ГА ООН, де йшла мова і про його справу.

"Я хочу висловити подяку пану Президенту за таку високу підтримку та участь в моїй долі. Розумію, що Президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримськотатарського народу. Це надихає, надає сили вірити і діяти!" - написав політв'язень.

Він нагадав, що за безпосередньої участі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана були звільнені Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров і турецький лідер продовжує цю справу, намагаючись визволити й інших політв'язнів.

"Висловлюю подяку Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримськотатарського народу", - наголосив бранець.

Як повідомлялося, незаконно затриманому в тимчасово окупованому Криму Наріману Джелялову перекваліфікували обвинувачення з "пособництва в диверсії" на "вчинення диверсії" на газопроводі в селі Перевальному (частина 1 статті 281 КК РФ).

3 і 4 вересня у тимчасово окупованому Криму силовики провели незаконні обшуки і затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також активістів Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахтемових, Шевкета Усеінова.

6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова і братів Ахтемових до 4 листопада. Одаманов і Усеінов дістали 14 і 15 діб "адміністративного арешту" відповідно.

10 вересня Верховна Рада ухвалила заяву із закликом до міжнародного співтовариства засудити чергову хвилю репресій проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

За матеріалами Укрінформ.