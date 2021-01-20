Джозеф Байден офіційно став 46-м президентом США

Джозеф Байден став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Сьогодні у Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.

"Це День Америки, демократії, історії і надії, оновлення. Америка щоразу має поставати перед викликами і Америка зустріла виклик. Ми відзначаємо перемогу справи демократії, воля народу почута, роль народу визнана. Ми переконалися, що демократія - дорогоцінна, демократія перемогла. Тепер, на цій урочистій землі, де лише кілька днів, здавалося, струшені підвалини демократії, ми збираємося як одна нероздільна нація... Дякую своїм попередникам від обох партій і знаю опірність нашої Конституції і потугу нації", - зазначив Байден під час свого виступу.

Він додав, що бажання вижити підказує, що нині не можна мати чіткішого уявлення про те, що потрібно робити.

"Ми маємо протистояти викликам та завдати поразки їм. Ми забезпечуємо майбутнє Америки, це потребує того, чого не так легко досягти навіть за умов демократії - єдності", - зазначив Байден.

Він закликав американців єднатися, щоб боротися з ворогами: гнівом, ненавистю, екстремізмом, беззаконням та насильством.

Нагадаємо, Байден понад 35 років був сенатором від штату Делавер і займав пост віцепрезидента в адміністрації 44-го президента Барака Обами. Він вважається одним з найбільш авторитетних і досвідчених представників Демпартії.

На загальнонаціональних виборах у США Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців. У Дональда Трампа було 74,2 млн голосів. За результатами голосування Колегії вибірників, представник Демократичної партії також отримав значну перевагу (306 виборців, проти 232 за Трампа).

7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна". За матеріалами LB.ua