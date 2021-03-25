Дзвінок Байдена і Зеленського має бути підкріплений діями - представник Держдепу

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна досягла успіху завдяки ефективним реформам, тому очікувана телефонна розмова між президентами США і України з огляду на її символізм має бути підкріплена діями з боку нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він нагадав, що державний секретар Ентоні Блінкен два місяці тому заявив, що США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також у подоланні викликів зсередини, і тут йдеться про реформи. За словами Кента, адміністрація президента Байдена надає пріоритет боротьбі з корупцією та допомагає демократіям процвітати.

"Ми вважаємо, що демократії найкраще підходять для вирішення викликів 21 століття, і це є спільним для українців та американців. Тож, я думаю, що потреби зрозумілі. Очікування українців та американців зрозумілі. Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати та посилювати. Абсолютно важливим є судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним Судом, який підриває і відвертає зміни, є справжнім викликом для українців", - сказав Кент.

Він запевнив, що США готові підтримати в цьому Україну як партнер. "Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій чи то НАБУ, чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін", - зауважив заступник помічника держсекретаря.

Коментуючи питання встановлення довіри між лідерами США і України і важливість встановлення особистого контакту, Кент відзначив, що довіра дуже важлива у будь-яких стосунках як всередині країни, так і між країнами. "Гадаю, президент Байден, будучи віцепрезидентом, досягнув чудових результатів, намагаючись збудувати цю довіру з українськими колегами. Очевидно, довіра є двосторонньою, і я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова. Але також важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями, про які я згадав. Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", - акцентував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 лютого провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.