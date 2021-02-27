Экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану - Юрий Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс- начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси. Глава Офиса Президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву. Расследование выйдет в марте.

26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер", которая которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. США усиливают давление на режим Путина и расследует деятельность "Вагнера".

А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал- полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который владеет информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственная защита на данный момент - машина, предоставленная посольством США.

По данным источников Цензор.НЕТ, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов "Вагнера", которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020 года.

Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и Офисе Генпрокурора, где полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе Президента 24 июля.

По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил экс-начальнику ГУР назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. В противном случае - Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от позорной сделки, и первые угрозы были тотчас осуществлены.

Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис Президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.