Ексглаву української військової розвідки Бурбу охороняє МВС - глава ГУР

Охорону колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби забезпечує охоронна структура Міністерства внутрішніх справ України - Поліція охорони. Про це нинішній начальник ГУР Кирило Буданов заявив в ефірі каналу "1+1" увечері 18 листопада.

"Пан колишній глава управління розвідки до весни цього року користувався нашою службовою охороною. Після певного випадку, коли певні журналісти заявили, що з нього хтось цю охорону зняв, функціонування нашої охорони було знято. І зараз Бурба перебуває під охороною Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ", - сказав Буданов.

Держслужбу охорони скасували 2015 року, відтоді її функції виконує Поліція охорони.

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов говорив 17 листопада, що Бурбу охороняє одна із країн НАТО, автомобіль, яким він пересувається, належить посольству США. Він заявив про це у контексті бесіди про журналістське розслідування щодо вагнерівців.

"Ми почули від [речника української делегації в ТКГ Олексія] Арестовича, від [голови фракції "Слуга народу" в парламенті] Давида Арахамії гарні слова про українських розвідників, які проводять гарні операції. Я хочу сказати, у чому лицемірство та паскудство того, що робить пан Арестович тут в ефірі. Можливо, не було зради.Так скажіть, будь ласка, а чому тоді після такої успішної операції, де не було, з точки зору [глави Офісу президента України Андрія] Єрмака та Арестовича зради, 5 серпня 2020 року, нагадую, через п'ять днів після провалу операції, був звільнений указом президента глава ГУР МО Василь Бурба? Упродовж місяця були звільнені всі керівники цієї спецоперації, успішної, як ми бачимо з розслідування Bellingcat, чому з них зняли охорону? Чому це було зроблено?" - обурився тоді Бутусов. За матеріалами "Гордон".