Ексрадник Путіна назвав умови для примирення України та Росії

Примирення України та Росії після військової агресії РФ у майбутньому можливо, однак для цього має бути виконано низку умов. У короткостроковій перспективі цього не варто очікувати.

Таку думку озвучив президент Інституту економічного аналізу, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, передає Україна 24.

За його словами, примирення між країнами може відбутися через покоління.

"Надалі це залежить від того, які люди опиняться у владі в Росії, яку політику будуть проводити по відношенню до України. Є можливість через покоління, в тому випадку, якщо прийде дійсно відповідальний уряд, який постарається виправити всі ті жахливі помилки і злочини, вчинені путінським режимом, відновить, наскільки це можливо, відносини між народами. У короткий час це неможливо, в стратегічній перспективі можливо", — вважає експерт.

Ілларіонов навів приклад, коли ворогуючі країни налагоджували відносини.

"Французи і німці воювали багато разів, проте, через 2-3 покоління після того, як Німеччина зробила максимум можливого, відносини в значній мірі відновилися, але це стало частиною історії. Цю частину історії не забудуть ні в Україні, ні в Росії", - сказав він.

Експерт з питань міжнародної політики, директор інформаційно-політичного центру Перспектива Павло Рудяков вважає, що Україна та Росія навряд чи розірвуть дипломатичні відносини, оскільки це серйозні крок і жодна зі сторін в ньому не зацікавлена. Якщо ж Україна все ж таки наважиться, то це матиме низку негативних наслідків.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

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За матеріалами Главред.