Екссекретар РНБО не піддає сумніву, що натепер система влади в Україні побудована на маріонетках, які очолюють усі державні органи

Радник голови ОПУ Тимофій Милованов визнав, що зняв колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки за вказівкою президента Володимира Зеленського. Данилюка не допустили до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки

Про це повідомив Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

Він переконаний, що Милованов повністю залежний без права на власну думку, а тому екссекретар РНБО не хоче обговорювати його дії.

В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента. Олександр Данилюк Колишній секретар РНБО

Колишній секретар РНБО не піддає сумніву, що натепер система влади в Україні побудована на маріонетках, які очолюють усі державні органи.

Керівництво країни пишається цим. І хоче, щоб директор Бюро економічної безпеки також був кишеньковим. А я не раз доводив, що не прогинаюся ні під кого. Олександр Данилюк Колишній секретар РНБО

За словами Данилюка, Офіс президента намагався подати ситуацію з конкурсом на посаду БЕБ як особистий конфлікт Данилюка й Милованова. Саме тому останній опинився на святкуванні дня народження екссекретаря РНБО, з яким виникла бійка.

У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики. Олександр Данилюк Колишній секретар РНБО

Олександр Данилюк вважає, що тепер пояснення має надати Володимир Зеленський.

Де пояснення президента Зеленського щодо трешу з кумедним викраденням Чауса ГУРівцями з Молдови та СБУшниками у Вінниці? Де пояснення Зеленського щодо провалу міжнародної політики, що зокрема призводить до запуску "Північного потоку-2"? Де пояснення Зеленського щодо слів лідера його фракції про ядерний шантаж або поворіт на Схід? Де пояснення Зеленського щодо саботажу конкурсу на голову САП? Де пояснення щодо втручання Єрмака у конкурс на посаду директора БЕБ? Олександр Данилюк Колишній секретар РНБО

Данилюк підкреслив, що разом з українським суспільством чекає на відповіді й пояснення щодо цих важливих питань.