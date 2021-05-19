Естонія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС

19 травня, 2021 середа 15:02 Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали Спільну заяву щодо двосторонньої співпраці

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Каллас приділили увагу першочерговим крокам України в напрямку поглиблення відносин з ЄС.

Зеленський відзначив стратегічну мету щодо набуття членства в ЄС і висловив подяку Естонії за підтримку в реалізації завдання.

Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Латвія стала третьою державою, з якою Україною підписано таку декларацію, слідом за Литвою та Польщею. За матеріалами Еспресо TV.