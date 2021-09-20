Евакуація триває: в Кабул прибув ще один літак з України

У Кабул прибув ще один літак з України для евакуації громадян. Про це УНН повідомило джерело.

"Літак уже в Кабулі", - повідомив співрозмовник УНН.

За словами джерела, літак відправили в Афганістан, аби продовжити евакуацію громадян України.

Наразі не відомо, скількох громадян України планують евакуювати.

Українка з дитиною змогли залишити аеропорт Кабула комерційним рейсом Qatar Airways разом з іншими іноземцями після домовленості МЗС України із катарською стороною. Посольство в Таджикистані запропонувало й іншим українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями, однак більше ніхто не зголосився.

Про інші операції з евакуації українських громадян із захопленої талібами країни на сьогодні не відомо.

Як повідомляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на території Афганістану залишається понад 150 громадян України, які висловили бажання повернутись додому. За словами дипломата, ці люди не належать до груп ризику, для безпеки яких наразі існують реальні гострі загрози.

Україна до 31 серпня організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 людей.

МЗС повідомляло, що Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня.