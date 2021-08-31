Евакуація українців із Афганістану продовжиться після 31 серпня, ще є охочі - МЗС

Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня, за останні кілька днів до українських дипломатичних відомств надійшла нова хвиля запитів про евакуацію із країни. Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНН.

"Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня. Водночас, маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула", - сказав Ніколенко, додавши, що безпекові ризики в країні продовжують зростати.

"За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв'язок", - заявив речник МЗС.

З його слів, наразі за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

Щойно з'явиться перша нагода, всі українські громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії, зазначив він.

"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - підкреслив Ніколенко.

Україна за останні кілька тижнів організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані. За матеріалами УНН.