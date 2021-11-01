Фальсифікація протоколів та адмінресурс: ОПОРА заявляє про порушення на виборах у Харкові

Використання адміністративного ресурсу зафіксовано спостерігачами ОПОРИ під час передвиборчої кампанії та безпосередньо виборів мера Харкова.

Про це сказав на пресконференції координатор громадянської мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спостерігачі ОПОРИ зафіксували використання адміністративного ресурсу на користь секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, який набрав удвічі більше голосів, чим його основний конкурент, ексмер Харкова Михайло Добкін. Маємо на увазі залучення для агітації представників бюджетної сфери, використання з цією метою бюджетних ресурсів та комунальних коштів, міських соціальних проєктів, починаючи з "Картки харків'янина", яка передбачає для власника чимало пільг, до того ж, на ній є фото Терехова, роздачу безкоштовних квитків у новий зоопарк, ціна яких досі невідома", - зазначив Зінченко.

За його словами, під час голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували більш як 300 порушень, зокрема "сфера контрольованого голосування, й фотографування бюлетенів, й обіцянки вручення подарунків за "правильний" вибір, й перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів".

"Але через те, що під час виборів Терехов виступав одночасно у ролі кандидата на посаду мера та діючого секретаря міської ради, виконуючого обов'язки мера, довести використання адмінресурсу складно", - додав Зінченко.

Також стало відомо, що громадянська мережа "ОПОРА" заявила про сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев'яти дільницях у Новобаварському районі міста Харкова на виборах Харківського міського голови та звернулася до поліції.

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

"Представники ОПОРИ були спостерігачами на 19 дільницях у Новобаварському районі і отримали протоколи підрахунку голосів. Після порівняння цих протоколів із протоколом ТВК виявилося, що на 9 дільницях були сфальшовані протоколи про результати виборів на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова", - ідеться в повідомленні.

В ОПОРІ зазначили, що спостерігають за встановленням результатів виборів на всіх рівнях: дільничному та ТВК, й спостерігачі не зафіксували рішень ТВК про проведення перерахунку голосів на цих дільницях.

"Порушення були виявлені на дільницях No631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. У результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилися на 160 та 237 відповідно, а у Терехова збільшилися на 397 голосів", - проінформували в організації.

Раніше спостерігачі ОПОРИ зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці No631675, яка розташована в Основ'янському районі міста Харкова.

"Зазначені факти можуть містити ознаки злочину визначеного частиною 2 статтею 158-3 Кримінального кодексу України за підробку або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей", - пояснили в ОПОРІ.

За всіма виявленими фактами фальсифікації протоколів підрахунку голосів ОПОРА написала заяву до поліції.

1 листопада всеукраїнська громадська мережа ОПОРА оголосила результати паралельного підрахунку голосів виборців 31 жовтня, де секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, кандидат на посаду міського голови Харкова, набрав 50,6% голосів, а Михайло Добкін - 27,21%. Далі йдуть Олександр Скорик - 5,6%, Костянтин Немічев - 4,45%, Аліна Мустафаєва - 3,37%. Інші 5 кандидатів набрали ще менше голосів.