Фесенко: Відео про нібито причетність Лероса до підпалу свого авто - епізод війни компроматів

Оприлюднене відео про нібито причетність народного депутата Гео Лероса до підпалу власного автомобіля є одним з епізодів війни компроматів в українській політиці.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Одна з особливостей нашої політики - це війна компроматів з використанням записів телефонних розмов (і просто розмов на політичні теми), а іноді й відеофайлів. Як виявилося, у цій війні "бумеранг може повертатися". Півтора року тому нардеп Гео Лерос здобув славу завдяки відеокомпромату, який він нібито отримав від якогось анонімного джерела. І ось тепер відеокомпромат з'явився проти самого Гео Лероса", - написав Фесенко.

Він зазначив, що на цьому відео людина, схожа на Лероса, отримує велику суму і погоджує план політтехнологічної комбінації, в якій він буде виконувати роль жертви, а потім виступить зі звинуваченнями проти влади.

"Йдеться про події річної давності, коли у Гео Лероса згорів автомобіль, і він звинуватив у цьому своїх опонентів зі своєї ж колишньої команди. Як можна зрозуміти з відео, щось подібне планувалося з відома самого Г. Лероса. Я, природно, не впевнений у достовірності цього відео, не можу ані підтвердити, ані спростувати його автентичність. Для мене це лише епізод війни компроматів, а ситуацію з Леросом нехай перевіряють компетентні органи", - сказав політолог.

Однак, за його словами, виникає низка питань, перше з яких - чому це відео з'явилося через рік після передбачуваної зйомки.

"Це вже вкотре не перший раз, коли "записи" з'являються через певний час, а не по гарячих слідах. Так було і з записами, які поширював сам Г. Лерос, і з записами телефонних розмов Президента Порошенка, які оголошував нардеп А. Деркач, і з записами телефонних розмов Медведчука... Хтось їх притримує, а потім передає (або продає) потрібним людям. А потім їх вкидають до інформпростору", - зазначив Фесенко.

Друге питання, на думку політолога, в тому, хто і для чого знімав: "За записами, які розповсюджував півтора року тому Лерос, ми навіть вже знаємо імена підозрюваних в зйомці. Щодо відео, на якому фігурує сам Лерос, можна припустити, що знімали для контролю і для ймовірного подальшого шантажу самого Г. Лероса. А ось хто знімав?".

По-третє, Фесенко звертає увагу на те, що не зрозуміло, хто передає гроші. "Чомусь зображення людини, яка передає гроші, ретельно замилене. Здавалося б, якщо викривати Г. Лероса, то треба викривати й тих, хто його фінансує. Проте, можливо, той, хто передавав це відео, сам був причетний до цієї зйомки, і не хоче підставлятися", - зазначив він.

Загалом, резюмував політолог, "великий простір для різноманітних конспірологічних версій. Але вкотре підтверджується одна з закономірностей української політики: на кожного "компрометера" знайдеться свій компромат або на кожного розповсюджувача компромату знайдуть компромат проти нього".

Як повідомлялося, в мережі 13 вересня опублікували відео, на якому людина, схожа на народного депутата Гео Лероса, за грошову винагороду підшукує співучасників для імітації нападу на себе для створення ілюзії загроз. У серпні 2020 року Лерос заявляв, що йому підпалили автомобіль.

У Державному бюро розслідувань заявили, що за таких обставин дії людини на відео можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (підготування до злочину) і ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). У ДБР заявили, що проінформували про це Офіс генерального прокурора для надання правової оцінки та внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За матеріалами Укрінформ.