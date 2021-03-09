Фільм про "вагнерівців" є неприємним головним болем для Банкової - експерт

Американський уряд розпочав активність на українському напрямку. Як буде реагувати Банкова на дії США, розповів ASPI news директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

ASPI news: Чи спостерігається зміна зовнішньополітичних орієнтирів Банкової на тлі запровадження 5 березня 2021 року американських санкцій щодо українського олігарха Ігоря Коломойського та очікування з дня на день фільму-розслідування про зірвану операцію проти "вагнерівців" на платформі Netflix? Бо мовою війни та атлантичних прагнень заговорив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, чого за ним не спостерігалося ще восени минулого року. Також міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба оголосив вступ України до НАТО ледь не головною зовнішньополітичною метою та схвалив приєднання США до переговорів "нормандської четвірки".

Насправді істотних змін у зовнішньополітичних орієнтирах не відбулося. Риторика щодо НАТО була й раніше присутня у промовах офіційних представників влади. Кулеба просто весь час повторює свої висловлювання. Що стосується Кравчука, то Леонід Макарович може собі дозволити говорити щодня діаметрально різні речі в межах генерування "білого шуму" від ТКГ. Втім, чогось конкретного у вигляді директив або уповноважених заяв за всім цим немає.

Фільм про "вагнерівців" є неприємним головним болем для Банкової. Вже стало відомо про спроби українських силовиків не допустити появи цієї стрічки. Гадаю, в Офісі президента вже готують якісь медійні контрзаходи щодо розвінчання фактажу фільму Netflix. Не виключаю, що позаштатний радник ОП та спікер ТКГ Олексій Арестович та інші охоронці режиму Зеленського спробують згенерувати якусь відвертальну хайпову тему, щоб перебити медійний ефект стрічки.

Втім, змін, які б якісно вплинули на стратегічну поведінку Києва щодо Заходу, я не бачу. Це просто ситуативне рефлексування Банкової на зовнішні подразнення, щоб у певний тиждень збити напруження, яке виникає через критику влади збоку правої української опозиції, та перехопити ініціативу в ЗМІ щонайбільше на один-два дні. Немає у влади жодної стратегії.

ASPI news: Сигнали у вигляді санкцій Коломойському від США та фільму про "вагнерівців" були досить промовистими?

Атака на Коломойського збоку Вашингтону читалася та очікувалася давно. Олігарх рано чи пізно мав зіткнутися з більш дієвим тиском Заходу. Таким чином США дає сигнал не лише Коломойському, а усьому українському істеблішменту, зокрема його політичним партнерам, триматися від дніпровського олігарха якомога далі.

Стрічка Netflix показує невдоволення роллю глави Офісу президента Андрія Єрмака у процесі перемовин з Росією та його фактично ручним управлінням президентом Зеленським. Хоча, наприклад, санкції проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука не є темою Єрмака, а отже керівник ОП вже не є таким всесильним, яким здавався ще кілька місяців назад.

ASPI news: На яку реакцію Банкової розраховують на Заході, коли надсилають такі меседжі?

По-перше, розвалити олігархічний консенсус за участю Коломойського навколо президента України. По-друге, прибрати або хоча б значно послабити вплив Єрмака на формування зовнішньополітичного порядку денного України. Зокрема, посилити самостійність МЗС у виробленні зовнішньої політики держави. По- третє, максимально ізолювати Єрмака від діяльності силових структур та, зрештою, відсторонення його від посади глави ОП.

Джерело: https://aspi.com.ua/news/politika/vashington-vimagae-vid-zelenskogo-izol...