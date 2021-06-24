Фінляндія виділяє EUR500 тисяч на виконання Плану дій Ради Європи для України

Фінляндія виділяє 500 тис. євро на імплементацію Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у Раді Європи.

"Уряд Фінляндії зробив на добровільних засадах три внески на загальну суму в 1 млн 250 тис. євро: 500 тис. до Європейського суду з прав людини, 500 тис. на імплементацію Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки і 250 тис. на заходи запобігання та боротьби з насильством проти жінок і домашнім насильством, включення до суспільної діяльності ромів, просування прав людини і рівності представників ЛГБТІ, а також зміцнення громадянського суспільства", - повідомили у РЄ.

Відповідну угоду про фінансову допомогу Фінляндії Раді Європи підписано 23 червня.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року Україна виділила до бюджету Ради Європи 250 тис. євро в умовах фінансового шантажу організації та несплати внесків з боку Росії.