"Формулу Штайнмаєра" вже фактично імплементовано в українське законодавство - Арестович

Речник української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "формулу Штайнмайєра" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі вже сім років як фактично імплементовано в законодавство України.

Про це він розповів 13 липня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Арестович коментував "Головні кластери щодо реалізації Мінських угод", які Німеччина та Франція готували, а Україна підтримала, і висловив подяку Німеччині та Франції за цей документ.

"Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки. Але парадокс полягає в тому, що "формулу Штайнмаєра" вже фактично імплементовано в українське законодавство - вона прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ухваленому ще у 2014 році 10-м пунктом. Вона там є", - додав Арестович.

Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей у вересні 2014 року (необхідність такого законодавства зафіксовано в Мінських угодах).

Парламент уже кілька разів продовжував його дію, востаннє - до 31 грудня 2021 року.

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У 2014 році, відразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької й Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну попри надані Україною факти й докази.

1 жовтня 2019 року члени тристоронньої контактної групи і представники окремих районів Донецької та Луганської областей дали письмову згоду на затвердження тексту "формули Штайнмаєра", яка передбачає порядок набуття чинності кількох пунктів Мінських угод щодо місцевих виборів в ОРДЛО. У листі, який підписав тодішній голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, ідеться, що Україна приймає текст формулювання імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, який поширили й погодили дипломатичні радники глав держав й урядів України, ФРН, Франції та РФ.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, положення "формули Штайнмаєра" полягають у тому, що закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей почне діяти за умови проведення в цих районах місцевих виборів відповідно до законодавства України та після публікації звіту ОБСЄ про відповідність виборів стандартам організації.

Закріплення "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві зафіксовано в комюніке за підсумками саміту в нормандському форматі, який відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року.

У 2019 році низка обласних, районних і міських рад в Україні виступили проти "формули Штайнмаєра". Крім цього, в Києві, Харкові, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Львові, Маріуполі, Краматорську та інших містах країни відбулися акції протесту з гаслом "Ні капітуляції!".

У 2020-му й на початку цього року представники української влади публічно практично не обговорювали питання введення "формули Штайнмаєра".

У квітні віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков дав інтерв'ю, у якому сказав, що у "формулі Штайнмаєра" немає жодної "зради" і "це фантастичний документ".

Про необхідність імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство 12 липня перед вечерею із Зеленським говорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. "Нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо, щоб у цих регіонах було проведено вибори", - заявляла вона.

Зеленський підкреслював у червні, що Мінських угод не дотримується Росія, зокрема, видаючи мешканцям ОРДЛО свої паспорти.

Через паспортизацію виконати Мінські угоди і провести вибори на Донбасі неможливо, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. "Мінські угоди в тому вигляді, у якому вони є, є повним абсурдом. Громадяни України починають нам волати: "Давайте, швидко виконуйте Мінські домовленості". Скажіть, будь ласка: як у концтаборі можна провести вибори?" - зазначав він. За матеріалами Гордон.