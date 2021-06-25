Всеукраїнський форум "Україна 30. Міжнародна політика" розпочнеться 5 липня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці форуму у Фейсбуці.

Упродовж трьох днів спікери та гості форуму обговорюватимуть вектори зовнішньої політики України, стратегічні ініціативи зовнішньої політики та стратегічні цілі: курс на вступ до НАТО, енергетичну безпеку та підтримку української діаспори.

Про розклад та учасників форуму організатори обіцяють повідомити додатково і пропонують стежити за анонсами.