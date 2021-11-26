Франція наполягатиме на проведенні саміту "Нормандської четвірки" з новим канцлером Німеччини - Зеленський

Франція має намір продовжувати тиск на Росію, щоб відбувся саміт лідерів "Нормандської четвірки" за участю нового канцлера Німеччини, повідомив Володимир Зеленський під час пресмарафону "30 питань президенту України".

"Тому Шарль Мішель (президент Європейської Ради) мені сказав, що нам треба формувати якийсь кейс, як розмовляти далі. Я тут розраховую на кілька форматів, скажу вам відверто. Є Нормандський формат, про це говорить французька сторона, вона хоче далі тиснути на Росію, щоб у нас відбулося засідання четвірки вже з новим канцлером, ми це розуміємо... Паралельно ми очікуємо від переговорів Сполучених Штатів і РФ, ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймаються, але найголовнішим питанням чи одним із головних питань усі. Так само буде Україна. Ми там бачимо інший формат, також паралельний формат переговорів", - сказав Зеленський у п'ятницю.

Він запевнив, що найближчим часом відбудуться розмови чи зустрічі між представниками ОПУ та Кремля.

"І окремо те, що сказав Шарль Мішель і про що ми говорили, що треба терміново розмовляти між главами адміністрацій, між Козаком і Єрмаком або в будь-якому іншому форматі - щоб люди, щоб Європа, все бачили, що якщо люди спілкуються, значить, ескалації повномасштабної не буде. Я з ним повністю погоджений, найближчим часом такі розмови чи зустрічі, дзвінки мають бути", - запевнив Зеленський.

8 листопада голова МЗС Росії заявив: Москва відмовилася від пропозиції Франції провести міністерську зустріч нормандської четвірки 11 листопада, оскільки не отримала відповіді на свій варіант проєкту підсумкового документа, в якому врегулювання на Донбасі пропонується на умовах Кремля.

У МЗС Франції відповіли: і Париж, і Берлін відповіли на пропозиції Росії і приводів затягувати зустріч немає. За матеріалами ZN.UA.