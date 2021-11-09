Гармаш вважає, що на засіданнях ТКГ Верещук робити нічого

У засіданнях тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі не варто брати участі віцепрем'єр-міністерці - міністерці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірині Верещук. Таку думку член української делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш висловив 9 листопада в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Моя особиста суб'єктивна думка, що загалом віцепрем'єр-міністру у делегації робити нічого. Це не той рівень, на якому Україна має вести якийсь діалог із представниками ОРДЛО від Росії чи російською стороною, яка, на відміну від нас, не підвищувала представницький статус своєї делегації. Там віцепрем'єрів немає", - сказав він.

Журналіст вважає, що "потрібно знижувати представницький рівень нашої делегації до рівня російської делегації".

"Інакше у нас диспропорція, яка, на мій погляд, може шкодити Україні на переговорах. Ми ж бачимо, як в ОРДЛО засоби пропаганди трактують ці переговори - що ось цілий віцепрем'єр веде діалог із "міністром закордонних справ" так званим. Це питання потрібно відрегулювати, тим більше така можливість є у зв'язку з відходом Олексія Резнікова на посаду міністра оборони", - пояснив Гармаш. За матеріалами Гордон.