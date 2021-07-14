Геращенко: Аваков не буде чіплятися за свій пост

Перший заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков, який написав заяву про відставку, не буде чіплятися за свій пост.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Геращенко сказав, що "Аваков - це державний діяч, який робив все для того, щоб зміцнити країну".

"Однак ніхто не вічний на своєму посту, тому він написав заяву про відставку. Він не буде чіплятися за свій пост, але із задоволенням буде допомагати президенту, давати поради", - зазначив він.

Також Геращенко висловився про кандидатуру наступника Авакова, нардепа від Слуги народу Дениса Монастирського.

"Денис Монастирський - високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина. Він працює 2 роки керівником комітету з питань правоохоронної діяльності, знає все керівництво правоохоронних органів нашої країни. Він зважений, розумний чоловік. Думаю, що це один з кращих виборів президента", - додав він. За матеріалами nv.ua