Гетманцев: питання відставки віцепрем'єра Уруського зараз не розглядається

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що зараз питання щодо відставки віце- прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу під час засідання фракції "Слуга народу".

"До діяльності Уруського є деякі претензії з боку економічного комітету Верховної Ради, з боку наших колег. І вони обговорюються всередині нашої команди. На сьогодні питання щодо його відставки не розглядається", - сказав Гетманцев.

Він висловив переконання, що необхідно "вичерпати всі можливості задля врегулювання тих проблемних питань, які є в його діяльності, спробувати спільно виправити помилки... а потім вже приймати кадрові рішення".

Водночас за словами депутата, "в тому чи іншому сенсі питання є до більшості міністрів". "Тільки той, хто не працює, не помиляється", - додав Гетманцев. За матеріалами УНІАН.