Глава Євроради Мішель закликав Путіна виконувати Мінські угоди

Відносини між Євросоюзом і Росією знаходяться на спаді, є розбіжності в більшості питань, заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє пресслужба Європейської ради.

Мішель заявив, що Росія може виправити цю ситуацію тільки в тому випадку, якщо почне виконувати Мінські угоди.

Він також згадав про справу російського опозиціонера Олексія Навального. Мішель закликав владу РФ звільнити політика і провести прозоре розслідування в справі щодо його отруєння.

У пресслужбі Кремля про це не згадується. За інформацією відомства, Путін закликав до "деполітизації відносин". За матеріалами nv.ua