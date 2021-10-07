Глава МЗС Грузії: Про екстрадицію Саакашвілі в Україну не може бути й мови

Обговорювати можливість екстрадиції в Україну колишнього президента Грузії, голови Виконкому реформ України Михайла Саакашвілі "абсурдно", вважає міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані. Про це він сказав 6 жовтня в ефірі каналу Rustavi2.

"Про екстрадицію, звичайно, не може бути й мови. Абсурдно обговорювати це взагалі, тому що це заборонено законом. Саакашвілі засуджено за чотирма справами і заарештовано абсолютно законно і правильно. Виявляється, він порушив не лише грузинське законодавство на кордоні, але і незаконно виїхав з України", - заявив міністр.

Саакашвілі обіймав пост президента Грузії два строки поспіль - у 2004-2013 роках. Незабаром після того, як пішов із поста президента, він покинув країну.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він набув українського громадянства у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету реформ України.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених за вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані. Ще шість років він дістав у справі про побиття політика Валерія Гелашвілі. Щодо Саакашвілі у Грузії розслідують ще кілька справ, зокрема про розгін акції протесту в листопаді 2007 року.

6 вересня 2021 року Саакашвілі повідомив про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, у день місцевих виборів. За кілька днів він підтвердив цей намір, відзначивши, що усвідомлює: його можуть заарештувати у Грузії.

Уранці 1 жовтня політик повідомив про повернення до Грузії. Саакашвілі закликав громадян вийти на мітинг у Тбілісі 3 жовтня і сказав, що приєднається до протестувальників.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримали. Незабаром МВС Грузії опублікувало відео затримання політика. ЗМІ повідомили, що Саакашвілі затримали у Тбілісі, а зараз він перебуває в пенітенціарній установі No12 у Руставі. Експрезидент Грузії оголосив голодування.

1 жовтня прокуратура Грузії порушила ще одну кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону Саакашвілі.

Після затримання Саакашвілі українське МЗС викликало до себе посла Грузії. Зеленський заявив, що українська влада займатиметься поверненням Саакашвілі в Україну.