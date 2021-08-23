Глава МЗС Туреччини назвав єдиний спосіб деокупації Криму

Деокупувати український Крим можна тільки в дипломатичний спосіб. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, виступаючи на першому саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня, передає кореспондент видання "Гордон".

"Наш голос сильно звучить серед інших голосів проти такого відвертого порушення міжнародного права. Є таке прислів'я: впасти простіше, ніж піднятися знову. У кримських татар упродовж історії були і падіння, і злети. Ми підтримуємо прагнення кримських татар до збереження єдності й незалежності в Україні", - сказав він.

Чавушоглу наголосив, що легкого розв'язання проблеми анексії Криму немає.

"На жаль, міжнародна система, включно з механізмом ООН, не була добре розроблена для цього. Лишається єдиний спосіб - іти мирним шляхом дипломатії, але йти потужно", - підсумував Чавушоглу.