Глава МЗС Туреччини: Потрібно підтримувати прагнення України та Грузії вступити в НАТО

В НАТО мають підтримувати не лише територіальну цілісність України та Грузії, але й прагнення цих країни приєднатися до Альянсу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час Варшавського безпекового форуму.

"Звичайно, нам треба продовжувати підтримку двох чорноморських країн – України та Грузії. І підтримувати не лише їх територіальну цілісність, ми повинні підтримувати їх, посилювати їх спроможності, зокрема щодо кращих відносин з НАТО, включаючи їх устремління. І ми знаємо ці устремління дуже добре. Польща і Туреччина є тими кількома, на жаль, лише кількома, союзниками НАТО, які порушують це питання на кожній міністерській зустрічі та кожному саміті", - заявив він.

Окремо у своєму виступі очільник МЗС Туреччини нагадав, що Крим – український. "Ми не визнаємо і не визнаємо незаконну анексію Криму. І я повторив це зобов’язання, зокрема, і на Кримській платформі", - заявив Чавушоглу.

Турецький міністр наголосив, що Чорноморський регіон є одним з ключових регіонів для євроатлантичної безпеки, а тому військове нарощування сил у Чорноморському регіоні потребує постійної уваги з боку НАТО.

При цьому, як переконаний Чавушоглу, важливо також, що Північноатлантичний альянс розглядав регіони Чорного моря, Балтики та Середземномор’я через єдину та взаємопов’язану призму.

Варшавський безпековий форум проходить у гібридному форматі 5-6 жовтня.