Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін їде до Європи, щоб запевнити союзників у підтримці США цілісності та суверенітету держав. які протидіють російській агресії.

Глава Пентагону відвідає Грузію, Україну та Румунію, перш ніж відвідати міністерство оборони НАТО у Брюсселі, інформує пресслужба Пентагону.

"Остін повідомить, що для Грузії, як і для України, двері НАТО відкриті, і закликатиме країни здійснювати реформи, необхідні для того, щоб претендувати на членство в оборонному альянсі", - сказано в повідомленні.

Також у Пентагоні заявили, що міністр оборони США поговорить зі лідерами України, Грузії та Румунії про безпеку в Чорному морі та зміцнення співпраці між ними.

Як повідомляли, наступного тижня міністр оборони США відвідає Україну. Під час турне до Європи він також візьме участь у засіданні глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі 21-22 жовтня. Остін зустрінеться з міністрами оборони альянсу, щоб визначити курс на основі домовленості національних лідерів на саміті в червні.

Це перший особистий візит міністра з початку пандемії COVID-19. У Пентагоні повідомили, що Остін візьме участь у всіх зустрічах на рівні альянсу та у двосторонньому порядку з багатьма союзниками.

За матеріалами LB.ua