Глава Пентагону звинуватив Росію у розв'язуванні війни проти України

Росія, яка розпочала війну на сході України, перешкоджає мирному врегулюванню цього збройного конфлікту.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на спільному з українським колегою Андрієм Тараном брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформ

«Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну ( на сході України – ред.) і Росія є тим каменем ( спотикання), який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони порушили суверенітет і територіальну цілісність України. Ми з нашого боку робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну і посилювати її спроможності щодо захисту її територіальної цілісності», - сказав Остін.

Він також запевнив, що США продовжать підтримку щодо зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

«Цей регіон є дуже важливим для нас, і ми продовжуватимемо підтримку наших партнерів у забезпеченні безпеки в цьому регіоні», - зазначив глава Пентагону.

Як заявив міністр оборони Андрій Таран під час брифінгу, Україна очікує від Сполучених Штатів підтримки її незалежності, територіальної цілісності, а також стримування Росії від подальшого поширення збройного конфлікту та переростання його в повномасштабну війну.

“Що у нас є, щоб зупинити російську агресію? У нас є головне - Збройні сили, які підготовлені, пройшли суворий вишкіл під час війни з російськими окупантами, і ми готові й надалі захищати нашу Батьківщину. Чого б ми очікуємо від США? Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, територіальну цілісність і всіляко, усіма доступними методами, утримувати Росію від подальшого поширення агресії, від подальшого поширення збройного конфлікту, від переростання його в повномасштабну війну”, - заявив Таран.

Він також уточнив, що засобами впливу, які США можуть для цього застосовувати, є в першу чергу дипломатичні, а також воєнно-технічна допомога Україні.

Відповідаючи на питання, чи побоюється Україна, що Сполучені Штати не є надійним партнером, Таран зазначив: “Україна — це країна, яка бореться за свою незалежність, свою територіальну цілісність. І у нас немає жодних сумнівів у підтримці нашого стратегічного партнера. Сполучені Штати розуміють важливість боротьби України за свою незалежність, за стримування російської агресії. Сполучені Штати чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції, і таки чином створити загрозу для всього Європейського регіону. У нас немає жодного сумніву у відданості США підтримці України”.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув у вівторок до України в рамках робочого візиту. Він взяв участь у щоденному ранковому церемоніалі вшанування захисників України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

Цього ж дня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Остіном, під час якої сторони обговорять питання двостороннього співробітництва та співпраці у сфері регіональної безпеки.

Раніше повідомлялось, що на початку вересня у межах робочого візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки було підписано низку важливих документів, зокрема, Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва. Три угоди на загальну суму 2,5 млрд дол. США уклав державний концерн «Укроборонпром». Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями. Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уклав у США домовленості про співпрацю для української системи охорони здоров'я з лідерами світового ринку, зокрема, компаніями General Electric, Medtronic та MSD. За матеріалами Укрінформ.