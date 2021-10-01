Глава Ради суддів пообіцяв послам G7 без умов відібрати кандидатів до Етичної ради

Голова Ради суддів Богдан Моніч запевнив послів G7, що РСУ відбере своїх кандидатів до Етичної ради, незалежно від того, чи внесуть народні депутати запропоновані нею правки в закон про Вищу раду правосуддя. Про це повідомляє Офіс президента.

Сьогодні в ОП відбулася робоча зустріч за участю послів країн Великої сімки, присвячена стану імплементації судової реформи в Україні.

На зустрічі були присутні посли G7, представники Офісу президента, голова РСУ Богдан Монич та голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що процес проведення судової реформи має прискоритися, оскільки його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.

"Закон, про який ми сьогодні говоримо, готувався тривалий час, тому ми зараз впевнені, що він повинен бути виконаний, а не змінюватися. Він важливий, зокрема, для євроатлантичних амбіцій України, євроінтеграції, гарної співпраці зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом", - зазначила вона.

Голова РСУ запевнив, що Рада суддів, попри yf висловлені нею умови, продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.

"Ми будемо виконувати закон, незалежно від того, чи будуть вноситися в нього якісь зміни. Ми сподіваємося, що до кінця жовтня зможемо вибрати своїх кандидатів до Етичної ради", - зазначив Монич.

13 вересня Рада суддів не делегувала своїх представників до Етичної ради - одного з ключових органів судової реформи. Це означає фактичне блокування відбору нових членів ВРП, тому що їх повинна перевіряти Етична рада, яка не може бути створена без представників від Ради суддів.

16 вересня Монич заявив після зустрічі з послами G7 в Офісі президента, що Рада висуне своїх кандидатів. Він заперечує блокування судової реформи й хоче іншого розподілу голосів в Етичній раді.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок обрання делегатів до Етичної ради і звернувся до нардепів з проханням змінити закон про перезапуск ВРП. У ЦПК заявили, що Рада шантажує депутатів і продовжує блокувати реформу. Послів G7 розчаровує повільність Ради суддів. Глава партії Слуга народу заявив, що у влади є механізм впливу на Раду суддів. У Раді суддів цю заяву сприйняли як "тиск і погрози".

29 вересня голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликав українських суддів розблокувати судову реформу і створити Етичну раду. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.